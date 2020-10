Roma, l'ex comandante dei vigili Carlo Buttarelli centrato da un'auto contromano: è in codice rosso

Carlo Buttarelli, vice comandante della polizia municipale di Roma e passato comandante generale dei vigili, ha avuto un grave incidente in moto sull'Ardeatina. Trasportato in ambulanza è in codice rosso ma non è in pericolo di vita. E' cosciente e risponde alle sollecitazioni. Avrebbe riportato una frattura e un trauma cranico importante. Buttarellii è stato investito da un veicolo che circolava contromano. Sul posto una squadra dei vigili del gruppo Tintoretto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 21:41

