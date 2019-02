Huawei RomaOstia, i consigli del campione Daniel Fontana per affrontare al meglio la mezza maratona

#4 dopo la corsa: dopo la competizione spesso si sottovaluta il recupero. Per un recupero energetico e muscolare ottimale, è importante reintegrare tutti quegli elementi ‘consumati’ durante la prestazione sportiva. Enervit R2 Recovery Drink è ideale, è una miscela già pronta con tutto ciò che occorre, aminoacidi, vitamine e carboidrati. Quindi braccia alzate sotto al traguardo, godiamoci i sorrisi all’arrivo ma ricordiamoci di assumerlo entro mezz’ora dal termine della gara, i nostri muscoli ringrazieranno.



Per affrontare al meglio la Huawei RomaOstia è, per tutti, necessaria una preparazione accurata e attenta, sotto molteplici aspetti: fisico, mentale e nutrizionale per non farsi sorprendere dalla fatica, o da un calo di energia che ne possa compromettere le prestazioni, anche dei meno ambiziosi.

Mancano poche settimane al via della, la mezza maratona più partecipata d’Italia, in programma domenica 10 marzo 2019. Dal 1974, un appuntamento storico per professionisti, appassionati di corsa e curiosi che vogliono mettersi alla prova, competere o semplicemente allenarsi, condividendo una giornata di sport con migliaia di sportivi., e il suo team di esperti dello sport, accompagna gli atleti per presentarsi al nastro di partenza in piena forma. Gli sportivi appassionati sono consapevoli che la giusta attenzione per la nutrizione insieme all’integrazione permettono di ottimizzare le performance, in gara come in allenamento. Fra tutti, Daniel Fontana argentino naturalizzato italiano, 3 volte medaglia d’oro del circuitoe campione di triathlon. Un campione che da diversi anni si affida all’Equipe Enervit per l’alimentazione e la strategia energetica. Alcuni preziosi consigli difrutto della sua esperienza e della collaborazione con Enervit, da tenere a mente per tutti coloro che hanno intenzione di cimentarsi in questa mezza maratona.: Daniel Fontana raccomanda di abbandonare le vecchie credenze come “fare il pieno” di carboidrati a ridosso della gara, perché il rischio è quello di presentarsi il giorno della competizione “ingolfati”. Importante, invece, non stravolgere le proprie abitudini alimentari, e in generale seguire un’alimentazione bilanciata nei macro nutrienti, carboidrati, il giusto apporto di proteine e grassi.- partire bene: in gara ci vuole strategia, da provare sempre prima in allenamento. Enervit ha messo a punto una strategia energetica mirata per la Huawei RomaOstia. Un Enervit Pre Sport assunto circa 30 minuti prima della partenza darà la giusta energia per affrontare la prima parte della gara.! Per non incorrere in un calo di prestazione e sentirsi svuotati è utile integrare carboidrati durante la corsa. Enervitene Sport Gel One Hand darà la giusta carica di carboidrati, veloce e pratico da assumere con una sola mano. Sottile e piatto, questo gel occupa pochissimo spazio e si stipa facilmente nelle tasche.