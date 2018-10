Saluti romani e il coro 'Dove sono gli antifascisti?' al corteo di Forza Nuova. Alcuni partecipanti hanno indossato caschi e stanno accendendo fumogeni. «Liberiamo i nostri quartieri» intonano i partecipanti. «Noi siamo disposti a fare le passeggiate della sicurezza con i cittadini di San Lorenzo con l'obiettivo di impedire agli spacciatori di tornare nel quartiere», ha detto Roberto Fiore, leader di Forza Nuova. «Dove ci chiamano i cittadini noi andiamo. Ci chiediamo - ha concluso - da che parte sta la sinistra».

Nel frattempo dall'altra parte del sottopassaggio, fuori dal quartiere, c'è il sit in di forza nuova. pic.twitter.com/DloS66ptFq — Liborio Conca (@liborioconca) 27 ottobre 2018

Il corteo di Forza Nuova è invece partito dalla sede di San Giovanni con alcune decine di militanti ed è diretto a San Lorenzo. In testa ai manifestanti il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. I manifestanti sventolano bandiere tricolore e del partito. «Chiediamo a tutte le persone che hanno deciso di sfilare con Forza Nuova in un quadrante difficile della città di attenersi alle indicazioni ed evitare cori o iniziative personali - hanno chiesto gli organizzatori prima della partenza - bisogna essere essere il più compatti possibile: ordine contro il caos. Nella nostra città non possono esserci zone dove regnano spaccio, degrado e criminalità. Siamo in prima linea ancora una volta».

È allerta massima nel quartiere romano di, dovescendono entrambe in piazza dopo l'omicidio diMariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta in uno spazio occupato la notte del 19 ottobre. I partigiani si sono riuniti in piazza dell'Immacolata, mentre l'estrema destra si è messa in marcia verso Porta Maggiore partendo dalla propria sede nel quartiere San Giovanni.LEGGI ANCHE«La manifestazione di Forza Nuova è una strumentalizzazione e una provocazione fascista. Oggi non ci saranno passeggiate o ronde fasciste a san Lorenzo: sarebbe uno spregio per Roma appena insignita della medaglia d'oro per la Resistenza», avverte il segretario provinciale dell'Anpi Fabrizio De Sanctis. «Roma - ha aggiunto - è e resterà antifascista». «Staremo qui tutto il pomeriggio per testimoniare la necessità di battere l'odio. Quello di Desiree - ha detto ancora - è un delitto orribile a opera di belve che la legge dovrà punire. Oggi abbiamo preso questa piazza insieme alle associazioni femministe e territoriali perché non tolleriamo più strumentalizzazioni. Non è possibile che c'è chi reagisce solo quando l'aggressore è straniero. Non l'accettiamo né dai gruppi che si richiamano al fascismo, che vanno sciolti, ma neanche dalla politica in generale. Basta con la politica del capro espiatorio, ci batteremo perché non riprenda piede» ha concluso De Sanctis.Il sit-in dell'Anpi è cominciato con un minuto di silenzio in memoria di Desirée. Poi cori e 'Bella Ciao'. Un anziano partigiano con il fazzoletto dell'Anpi ha danzato in piazza con una ragazza sulle note della canzone della Resistenza mentre i presenti cantavano e applaudivano. In piazza sono arrivate anche le associazioni studentesche e Legambiente.Virginia Raggi si è schierata: «Anche nei momenti difficili non ci vogliono ruspe», ha detto ieri respingendo con forza la ricetta dell'alleato Matteo Salvini. Per la sindaca quelle di Forza Nuova sono ronde, perlustrazioni securitarie che invece dovrebbero essere competenza delle forze dell'ordine. «Non servono ronde», ha detto ieri in aperto contrasto con Forza Nuova. «Servono cose come il controllo di vicinato che stiamo già sperimentando. Un'attività corale che vede come perno i cittadini che forniscono indicazioni a supporto delle forze dell'ordine. Mi oppongo a qualunque tipo di visione che proponga l'uso della forza privata indiscriminata per risolvere questioni ordine pubblico e sociale», ha poi sottolineato.