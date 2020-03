Coronavirus a Roma: salta la mezza maratona RomaOstia di domenica

Marcia indietro sulla mezza maratona Roma-Ostia, che era in programma domenica prossima, 8 marzo, sulle strade verso il Lido della capitale. Ieri gli organizzatori avevano confermato l'evento, «salvo eventuali futuri interventi».



Oggi, in un incontro in Prefettura sull'emergenza coronavirus, convocato dalla prefetta Gerarda Pantalone e cui hanno partecipato il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stato valutato come «inopportuno lo svolgersi della mezzamaratona». Il Campidoglio ha emesso quindi un annullamento della prova. Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 18:54

