Coronavirus, i dati del Lazio: 143 nuovi contagiati e 16 morti. A Roma 26 casi e 6 decessi

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 16:31

: sononella città di Roma, dato cheper quanto riguarda l’intera provincia della Capitale. Nella regionei nuovi casi di positività al Covid, come comunica sulla pagina Facebook dedicata l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio.Nelle singole province i dati restano molto bassi: solo 6 nuovi positivi a, uno ae 5 a, con zero decessi. Ainvece 4 nuovi contagi e un morto, un uomo di 97 anni con pregresse patologie. A Rieti si sono conclusi i controlli sulle 70 case di riposo del territorio: il 64% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza. Proseguono invece i controlli nelle strutture per anziani e RSA per quanto riguarda la provincia di Viterbo.Diversi i decessi invece a: due uomini di 75 e 92 anni sono morti nel territorio della Asl Roma 3, entrambi con patologie pregresse. Deceduta una donna di 82 anni con gravi patologie al Policlinico Umberto I, altri due decessi al Policlinico Tor Vergata, un uomo di 85 anni e una donna di 79. Infine al Gemelli deceduta una donna di 79 anni con patologie preesistenti.: si tratta di sei uomini (il più giovane aveva 58 anni, il più anziano 91) e tre donne di 87, 92 e 96 anni, tutti con patologie preesistenti. Il dato definitivo in tutta la regione quindi conta 143 nuovi positivi e 16 decessi.