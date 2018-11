di Luca Calboni

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha guidato per quasiinnella notte: la vicenda è accaduta sul tratto urbano della, l'autostrada che parte da Roma per arrivare a Teramo. Miracolosamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli, grazie anche al pronto intervento della: oltre ai messaggi luminosi che avvertivano del veicolo in arrivo, le pattuglie si sono lanciate all'inseguimento della Ford argento, che percorreva la corsia di sorpasso in senso contrario.Quando la Polizia stradale è riuscita a raggiungere lo spericolato conducente, gli agenti si sono trovati a redarguire un: l'uomo è stato bloccato all'interno della galleria Pittaluga. Un agente si è messo alla guida della macchina dello spericolato vecchietto e ha messo la sua auto nel senso giusto di marcia. Per il conducente ora si prospetta una pesante sanzione, che potrebbe comportare anche il