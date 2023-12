Torre Alfina, il castello fiabesco a due ore da Roma: ecco quando è possibile visitarlo

Torre Alfina è un borgo medievale che si trova a 602 metri s.l.m in un'area che unisce tre regioni: Umbria, Lazio e Toscana. Per molti è considerato uno dei paesi più belli del viterbese, soprattutto per il fatto che vi si trova un castello fiabesco. Dominato da grandi torri, il borgo è caratterizzato dalla presenza di di un castello fiabesco che per molti anni è stato dei Monaldeschi della Cervara. Alla fine del 1700, il castello fu conquistato dalla famiglia Bourbon del Monte, per via di un matrimonio.

Il Bosco di Biancaneve esiste davvero e si trova a pochi chilometri da Viterbo

Nel 1880, lo acquistò, invece, Edoardo Cahen D’Anvers, ricco banchiere belga. Fu grazie a lui che avvenne una restaurazione per opera dell’architetto senese Giuseppe Partini che realizzò una grandiosa opera, attualmente ancora visitabile. Il castello, inoltre, ha dei giardini e dei cortili in stile rinascimentale. Si estende per oltre 2000 mq e presenta diversi spazi, come la cucina ottocentesca, la sala da biliardo e la galleria Edoardo Cahen che può ospitare fino a 160 persone.

La struttura, infatti, viene affittata anche per eventi privati. È possibile visitare il castello di Torre Alfina soltanto in alcuni periodi dell'anno e tramite visita guidata.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN





Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA