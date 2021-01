Carabinieri, il generale Lorenzo Falferi nuovo comandante provinciale di Roma

Il generale dell'Arma Lorenzo Falferi, è il nuovo comandante provinciale di Roma. Proveniente dal comando generale dei carabinieri, succede al generale Francesco Gargaro, passato all'incarico di comandante della Legione Sardegna.

Il generale Lorenzo Falferi ha iniziato la carriera militare nel 1986, frequentando i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma e, infine, il Corso di “Istituto Superiore Stato Maggiore Interforze” presso il Centro Alti Studi della Difesa in Roma; è laureato in “Giurisprudenza” e in “Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna”, ha conseguito altresì il “Master di formazione in Esperti in problemi di Cooperazione e sicurezza internazionale”, il “Master in Studi Internazionali Strategico Militari” e il “Master in Strategia Globale e Sicurezza”; è stato insignito delle seguenti onorificenze: Croce d’Oro per anzianità di Servizio Militare; Medaglia Mauriziana al Merito Militare di 10 Lustri; Medaglia d’oro al Merito di Lungo Comando; Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il generale Falferi, 54 anni, sposato e con un figlio, ritorna nella capitale, dopo aver comandato la compagnia Roma Eur tra il 2001 e il 2005. In precedenza aveva già diretto le compagnie di Caltagirone e Venezia. Dopo aver lasciato la compagnia Roma Eur, il generale aveva prestato servizio all'ufficio pubblica informazione dello Stato Maggiore della Difesa e successivamente aveva diretto il reparto operativo di Milano, tra il 2008 e il 2011.

Il generale Lorenzo Falferi era poi passato a dirigere il comando provinciale dell'Arma di Reggio Calabria, dal luglio 2012 fino all'ottobre 2016. Successivamente era stato nominato a capo dell'ufficio criminalità organizzata del comando generale dei carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 17:30

