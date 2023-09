Ama, camion a fuoco sulla Tuscolana a Roma: fumo denso costringe i residenti a chiudersi in casa

di Redazione web

Un camion dell'Ama, l'azienda municipalizzata di Roma che si occupa della raccolta e gestioni dei rifiuti, va a fuoco. Il mezzo si è fermato all'incrocio in zona Subaugusta, sulla via Tuscolana, e un automobilista ha filmato il momento del rogo, mentre si vede anche l'arrivo di un'autobotte dei vigili del fuoco.

Lamborghini contro un muro a 140 all'ora dopo la discoteca: la supercar (presa a noleggio) spezzata in due

Fumo denso

Alle spalle del camioncino infuocato si intravede una stazione di carburanti, che desta preoccupazione. L'incendio che si è verificato intorno alle 13 di lunedì 18 settembre, per cause ancora da accertare, ha provocato un’alta nube che ha obbligato i residenti in zona a chiudere le finestre per non respirare i fumi che potrebbero essere nocivi.

Mezzo distrutto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA