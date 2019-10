Nashwan muore il giorno prima della laurea: ora arriva il titolo in sua memoria

di

Venerdì 11 Ottobre 2019

Per la prima volta nella storia dell’viene conferita unaIl prossimo 21 ottobre si terrà infatti la cerimonia, poco prima della proclamazione dei nuovi laureati, dedicata astudente modello del corso di Ingegneria Medica, morto poco prima della discussione della sua tesi. Nashwan era arrivato in Italia dallo Yemen, da solo, senza conoscere la lingua. Per pagarsi gli studi faceva il cameriere in un hotel della capitale.Con grandi sacrifici ha completato tutti gli esami della triennale, in un corso dove, avvertono i professori, «su 200 arrivano alla fine in 10. Solo il 5%, insomma». Nashwan muore improvvisamente a 29 anni, mentre sta preparando la tesi di laurea, per una disfunzione cardiaca. Per tutti era un ragazzo d’oro, una persona unica: «Aveva questo desiderio di rendere il posto in cui era un posto migliore –ex collega di corso – Si impegnava in qualsiasi campo, era rappresentante degli studenti, ci teneva costantemente aggiornati, ci chiedeva sempre se c’erano problemi da affrontare e lui se ne faceva portavoce. Era impossibile non volergli bene». Una notizia, quella della sua morte, che colpì la comunità accademica: «Fu una vera tragedia», ricordano i professori.Gli studenti e gli ex colleghi di corso tentarono di portare avanti una battaglia per dare a Nashwan un riconoscimento. Alla fine non se ne fece nulla perché l’ateneo non aveva ancora un regolamento per il conferimento dei titoli onorifici. Il senato accademico il 17 settembre scorso, però, a 10 anni esatti dalla sua morte improvvisa, ha formalizzato la procedura. «Per noi è un evento eccezionale» continuano i professori di Tor Vergata, che si sono attivati per far arrivare a Roma parenti, amici ed ex colleghi di corso di Nashwan. Visto che i genitori sono bloccati nel paese mediorientale, la laurea verrà ritirata dal fratello gemello di Nashwan. E tra i presenti ci sarà anche l’ambasciatore yemenita Asmahan Al- Toqi, per ricordare uno «studente e una persona modello di cui noi tutti abbiamo memoria».