Roma choc: albero crolla su padre e figlio in monopattino. Ferito anche un bimbo di 10 anni

Dramma sfiorato a Roma, padre e figlio in monopattino colpiti in pieno da un albero caduto in strada. E' successo alle 19 via Tiburtina altezza civico 76 sono intervenute pattuglie polizia locale II Gruppo Sapienza per un albero caduto su strada. Dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti intervenuti, al momento risulterebbe il danneggiamento di un paio di veicoli e il ferimento di due persone, a bordo dei rispettivi monopattini, che si trovavano a transitare lungo la strada al momento della caduta dell'albero.

Allertato il 118, i due feriti, uomo di 56 anni e ragazzino di 10 anni, che, dalle prime notizie, risulterebbero essere padre e figlio, sono stati trasportati all'ospedale Umberto I per le cure del caso. Non sembra abbiano riportato gravi ferite, codice giallo per entrambi. Gli agenti, oltre al rilievo dei danni, stanno provvedendo a regolare la circolazione stradale causa restringimento in atto in direzione Termini .

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 21:19

