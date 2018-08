Volo cancellato per una lampadina fulminata: addio vacanze a Tenerife per decine di passeggeri

Vacanze saltate per colpa di una lampadina: un motivo che non sarà facile da mandare giù per i 140 passeggeri del volo Orio al Serio-Tenerife: il volo è stato infatti cancellato. Per metà di loro è stato necessario un trasferimento a Malpensa e un cambio di compagnia, l'altra metà a rinunciato. Tutto per colpa di una lampadina del velivolo Boeing 737/300: l'unico jet (bimotore) della Cobrex Trans - come risulta dal sito della compagnia romena - avrebbe dovuto partire lunedì 20 agosto alle 17,55 a Orio, ma era slittato varie volte fino a stamattina alle 10, quando però è apparsa la scritta "cancellato" sui tabelloni.Ai passeggeri, dopo il check in, era stato detto che ci sarebbe stata un'ora di ritardo a causa di una lampadina rotta. Con il passare delle ore non è stata data nessun'altra spiegazione. «Abbiamo fornito ai passeggeri tutta l'assistenza necessaria - ha sottolineato il responsabile commerciale di Tui -, pasti e alberghi, purtroppo per montare la lampadina per il volo notturno serve un tecnico della compagnia area».