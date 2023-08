Morto bloccato dalle guardie giurate alla sede Sky, i pm di Milano indagano sulla dinamica

di Redazione web

Inquirenti e investigatori dovranno verificare, attraverso le analisi di tutte le telecamere della zona e con la raccolta di testimonianze, se e in che modo abbia tentato di entrare nella sede di Sky a Rogoredo, quartiere alla periferia sud di Milano, Giovanni Sala, 34 anni, morto nella notte tra sabato e domenica scorsa, dopo l'intervento di due guardie giurate, una delle quali lo avrebbe bloccato a terra con un ginocchio appoggiato sulla sua schiena. E si dovrà valutare pure se quell'intervento di contenimento abbia o meno violato regole di prudenza per casi del genere.

L'indagine della procura

Sono questi i punti centrali dell'inchiesta, condotta dalla Squadra mobile e coordinata dal pm di Milano Alessandro Gobbis, che vede indagati i due vigilantes per omicidio colposo. Decisiva per chiarire le cause della morte, e anche l'eventuale correlazione con l'azione delle guardie, sarà l'autopsia fissata per venerdì e che comprenderà anche le analisi tossicologiche. Al momento, dai primi esiti medico legali risulta che l'uomo, nato a Palermo e residente a Germignaga (Varese), avesse assunto cocaina e cannabis e che frequentasse un luogo di spaccio là vicino, il cosiddetto 'bosco della drogà di Rogoredo.

Al momento, da una prima analisi del cadavere non sono emersi segni di ferite.

Le indagini dovranno chiarire se le due guardie si siano attenute a regole di generale prudenza nel loro intervento, pur non essendoci protocolli specifici. A bloccare a terra Giovanni Sala è stata la guardia giurata più giovane (46 anni) e più corpulenta. Entrambe (l'altra ha 64 anni) riceveranno tra oggi e domani gli atti con la fissazione dell'autopsia e potranno, attraverso i loro legali, nominare dei consulenti. Se dagli esami autoptici dovesse emergere che la morte è avvenuta per asfissia, si dovrebbe poi valutare anche in che condizioni fisiche fosse e quanto abbia influito l'assunzione di droga.

