Rissa tra papà alla partita dei bambini: dirigente interviene e viene preso a calci. «Ha perso un rene»

È intervenuto per sedare una rissa fra genitori, scoppiata durante una partita di calcio di bambini di 8 anni. E ad avere la peggio è stato proprio lui. Un dirigente della squadra dell'oratorio di Seregno in Brianza, in provincia di Monza, è stato colpito da un calcio alla schiena e ha perso un rene, rischiando anche di perdere la milza. Un'aggressione avvenuta durante il torneo di calcio tra la Polis SGP, del quale la vittima è dirigente, e Muggiò.

L'uomo era intervenuto per separare i papà quando è stato violentemente colpito, la scorsa domenica pomeriggio, quando un diverbio tra genitori è degenerato. Rientrato a casa, l'uomo, si è sentito male ed è andato in ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l'asportazione dell'organo ed è stato ricoverato in terapia intensiva.

