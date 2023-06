Una maxi rissa che ha coinvolto circa sessanta persone è scoppiata ieri pomeriggio in via Emilio Faà di Bruno, in zona Ortomercato, tra famiglie rom. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti in tenuta antisommossa, le violenze sarebbero scaturite verso le 1845 per futili motivi, pare per una macchina parcheggiata davanti al civico 5, ma in realtà per scontri tra famiglie. La discussione è degenerata e si è passati alle mani e alle bottigliate, con lanci di legno e pezzi di ferro. Sono almeno sei i feriti, cui i sanitari hanno prestato soccorso: uno portato in ospedale, nessuno in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA