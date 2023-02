Milano, in primavera sbocciano 9 nuovi T-Red. Gli occhi elettronici multano i furbetti del semaforo

di Simona Romanò

Occhio al “rosso”. Strade più sicure con i nuovi T-red che multano, in “automatico”, gli automobilisti che “bruciano” il semaforo rosso: il Comune quest’anno installa a partire dalla primavera altri nove radar, in altrettanti incroci, per sanzionare gli automobilisti indisciplinati. Lo ha annunciato l’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli: «Il nostro obiettivo è aumentare la sicurezza stradale per diminuire gli incidenti e, quindi, meno feriti e morti». Linea dura per chi non si ferma al rosso, perché è una delle violazioni, insieme all’alta velocità, che più causa scontri. Da qui, la decisione di altri impianti sui pali semaforici, in aggiunta ai dieci già attivi, ed è solo una prima trance.

NUOVI T-RED

Sono collocati negli incroci a rischio. Infatti, «sono stati individuati verificando il numero di incidenti che avvengono ogni anno», spiega Granelli. I T-red arrivano tra viale Carlo Troya e piazza Napoli; viale Fulvio Testi, via Chiese, via Ponale; viale del Ghisallo, viale Certosa, piazzale ai Laghi; viale Scarampo, viale Serra, viale De Gasperi; viale Stelvio, viale Valtellina; viale Nazario Sauro, viale Zara, viale Stelvio. E ancora: tra viale Fulvio Testi, via Santa Marcellina, via Santa Monica; viale Teodorico, viale Scarampo, via Vigliani; via Carlo Bazzi, via Lampedusa, viale Giovanni da Cermenate, via Giacomo Antonini.

MULTE 2022

L’obiettivo di Palazzo Marino non è «di fare cassa», ma contrastare manovre azzardate. Tuttavia, è scontato che le sanzioni, con decurtazioni dei punti dalla patente, fioccheranno, almeno all’inizio dell’attivazione: nel 2022, gli uffici hanno contato circa 8.500 multe elevate dalle telecamere (già in funzione) che hanno registrato i passaggi con il rosso. «Stiamo cercando di essere sempre più efficaci», dichiara Granelli. «E sarebbe tanto utile che l’educazione stradale diventasse materia scolastica».

FLASH

I T-red già attivi - 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 - sono tra Certosa e Monteceneri, Indipendenza e Bronzetti, Mac Mahon e Monteceneri, Scarampo e Silva, Serra e Scarampo, Sforza e Porta Vittoria, Lorenteggio e Tolstoj, Marche e Taramelli, Testi e Ca’ Granda e tra Zara e Marche.

