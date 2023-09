Milano, ragazza di 23 anni soccorsa in strada: «Mi hanno drogata e stuprata». Poi rifiuta le cure

di Redazione web

Giallo nel milanese su un presunto caso di violenza sessuale. Una ragazza di 23 anni ieri sera è stata soccorsa a Paderno Dugnano (hinterland di Milano), in stato semi confusionale: ai soccorritori ha detto di essere stata drogata e abusata sessualmente. Trasportata in codice giallo alla clinica Mangiagalli di Milano, specializzata in interventi su reati di natura sessuale, la giovane ha però rifiutato le cure.

«Io drogata e stuprata», poi rifiuta le cure

Sul posto, per strada, poco prima delle 21, in via Gaspare Rotondi, secondo il 118 sono intervenuti per le indagini i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano). Quando è arrivata alla clinica Mangiagalli la 23enne ha rifiutato le cure: i carabinieri, che stanno compiendo gli accertamenti, non hanno ancora avuto modo di sentirla e al momento non possono confermare o smentire alcuna ipotesi.



Secondo alcune testimonianze, però, la giovane, quando ha chiesto aiuto, si sarebbe trovata a bordo dell'auto di un amico, dalla quale sarebbe scappata ritenendo di essere stata molestata mentre si era assopita sul sedile passeggeri, dopo aver bevuto durante una cena con lui.

