Milano, drogò coppia e violentò la donna, sei anni all'agente immobiliare

Sei anni e quattro mesi per avere ferito e violentato la donna. Questa la condanna comminata ieri in abbreviato (sconto di un terzo della pena) a Omar Confalonieri, ex agente immobiliare, con ufficio in via Montenapoleone finito in carcere il 6 novembre. I fatti risalgono al 2 ottobre 2021, quando secondo l’accusa avrebbe stordito durante un aperitivo una coppia, interessata alla compravendita di un box, con dosi massicce di benzodiazepine per poi abusare della donna nella casa dei due, davanti alla loro figlia di meno di un anno. Lo ha deciso ieri il giudice per le udienze preliminari Massimo Baraldo. Confalonier era stato arrestato dai carabinieri nell’inchieta coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo. La Procura ieri aveva chiesto una condanna a 10 anni e 4 mesi per tre imputazioni, ovvero violenza, lesioni e sequestro di persona, ma il giudice col verdetto (motivazioni tra 60 giorni) l’ha assolto per il sequerstro. I legali del 48enne, gli avvocati Luca Ricci e Emilio Trivoli, hanno spiegato che leggeranno le motivazioni e si riservano di «impugnare» la sentenza, anche se hanno fatto notare che c’è stata l’assoluzione su un capo di imputazione e che quindi non è stata accolta la richiesta di pena della Procura. E hanno aggiunto che «coltiveranno» ancora il tema del vizio di mente perché gli esiti della perizia psichiatrica, che lo ha riconosciuto totalmente capace di intendere e volere, «non ci trovano d’accordo». Soddisfazione per la condanna da parte del legale Matteo Pellacani, che rappresenta la donna vittima di abusi, parte civile assieme al marito. Ai due sono state riconosciute provvisionali di risarcimento. Ieri la coppia e l’imputato si sono incontrati per la prima volta in aula dall’epoca dei fatti. L’ex agente immobiliare ieri prima del verdetto ha reso dichiarazioni spontanee per «chiedere scusa» alla famiglia vittima delle orribili violenze. «Un ravvedimento sincero», hanno detto i legali. L’uomo, presunto seriale, è indagato per altri episodi in un filone di indagini ancora aperto. Quattro donne erano state ascoltate in Procura.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 06:45

