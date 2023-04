Milano, Mr Rain canta i suoi supereroi al Fabrique. «La scaletta la fanno i miei fan»

di Rita Vecchio

È un momento aureo per Mr. Rain. Da Sanremo, terzo dietro Lazza e Mengoni, arriva la consacrazione di pubblico e di numeri. Supereroi, stracantata da tutti senza distinzione di età «forse per la semplicità, trasparenza e onestà con cui l’ho scritta», è da due mesi in rotazione radiofonica e nella top 10 dei pezzi più “streammati”: «Sto vivendo un periodo stupendo - racconta durante una pausa da un set fotografico - Era da tempo che sognavo il Festival e, oggi, nonostante siano passati mesi, continuo ad avere lo stesso stato d’animo della prima sera all’Ariston».

Il tema della depressione trattato con delicatezza e accompagnato dal coro dei bambini, è la sua storia: «Io racconto ciò che mi è successo. La gente si rivede e, in qualche modo, ha permesso loro di trovare la forza e il coraggio di chiedere aiuto. Ed è questa la cosa più bella del mondo. A chi punta il dito dicendo che oggi cantare la depressione va di moda, dico che se ne dovrebbe parlare ancora di più».

Mattia Balardi, al secolo, prima del suo nome d’arte, tocca il cielo con un dito: «È un tour che mi porterò nel cuore, è quello per me più importante». Le date sono tutte sold out, comprese le due al Fabrique, il 2 e 3 maggio. «Ogni serata è differente, anche se la scaletta sia simile. Non posso che ringraziare tutte quelle persone che stanno venendo ad ascoltarmi. È meravigliosa l’alchimia che creano. Con loro parlo e racconto di me, di quello che ho vissuto. Forse per questo il clima è splendido».

La scaletta che parte con l’Intro e con 9.3 l’ha costruita seguendo il suo istinto e le richieste dei fan sui social: più di 20 brani, da Fiori di Chernobyl e Meteoriti, fino ovviamente a Supereroi, «come fossero una raccolta, canzoni chiave del mio percorso». Il cerchio si chiuderà al Forum il 18 novembre, quando Supereroi tour spegnerà le luci con una grande festa. «Sogno questo momento da anni e anni. Sarà un regalo per me e per le persone che mi hanno sostenuto. Festeggeremo doppio, visto che il giorno dopo compirò anche gli anni».

E per Mr. Rain saranno 32.

