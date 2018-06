Nella valigia in aeroporto 69 volatili rari nascosti nei bigodini: solo 9 sopravvivono

Un banalissmo scambio di valigia, all'aeroporto di Malpensa. E quando il viaggiatore ha aperto il bagaglio, la sorpresa: dentro c'rano 69 volatili minuscoli, dei "passeriformi" rari provninti dal Brasil. Erano inseriti dentro bigodi di lastica chiusi dentro scatole. Un viaggio terribil al Pase sudamericano ch li ha uccisi quasi tutti: 45 erano già defunti.

A fare la coperta un cittadino brasiliano, che si è presentato al commissariato di Sesto san Giovanni per denunciare l'accaduto: ha raccontato di aver preso un volo dal Brasile a Milano, con scalo a Madrid, e di aver preso la grossa valigia simile alla sua per errore.

I poliziotti hanno richiesto l'intervento della veterinaria dell'Ats e i volatili sono stati trasportati con urgenza ed affidati all'Enpa. attualmente sono rimasti in vita solo 9 uccellini. I volatili, il cui prezzo stimato è di 3/400 euro ciascuno sono talmente rari che l'Enpa sta ancora definendo la classificazione delle specie. Gli agenti del Commissariato di Sesto San Giovanni stanno svolgendo le indagini per identificare il proprietario del bagaglio.

Mercoledì 13 Giugno 2018