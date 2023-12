Milano, escort vittima di un maniaco, racconta la sua rinascita: «Mi spinse dalla finestra per uccidermi. Oggi, disegno abiti»

di Redazione web

La violenza contro le donne si scatena anche su coloro che sono ritenute "invisibili" dalla società, coloro che si pensa, non possano riscattarsi, salvarsi e cambiare vita. In realtà, anche quelle donne possono riuscirci e la escort russa vittima di un maniaco di Milano è riuscita a scappare dal suo assalitore e a ricostruirsi una nuova esistenza. La donna 32enne era arrivata in Italia nel 2019 e sempre nello stesso anno, aveva rischiato la vita a causa di un uomo che l'aveva aggredita. In una recente intervista ha raccontato la sua disavventura e come vive oggi.

La storia

L'ex escort russa (che non rivela il suo nome) è stata intervistata dal Corriere della Sera. Nel 2019, come riporta il quotidiano, è stata aggredita da un "maniaco delle escort" che, poi, è stato arrestato. La donna venne stordita con uno spray al peperoncino e, in seguito, spinta giù da una finestra. La 32enne ha raccontato: «Fu un attimo: appena entrato nel luogo accordato, scatenò la furia. Precipitando, ho riportato una frattura della colonna vertebrale in tre distinti punti e il bacino frantumato in due tratti», per non parlare del terrore provato e della depressione che fu conseguenza dell'episodio traumatico.

La rinascita

Infine, la donna ha raccontato che dopo aver superato questo periodo buio della sua vita, ha deciso di cambiare totalmente direzione. Lei, infatti, si era trasferita in Italia su consiglio di amiche e il suo sogno sarebbe stato quello di aprire un salone di bellezza, poi, però, è sopraggiunto il Covid e, per problemi economici, è stata costretta a vendersi.

