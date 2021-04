Da New York a Cordusio: in arrivo lo storico negozio di giocattoli Schwarz

Il paradiso dei bambini sbarca a Cordusio. È Fao Schwarz, il negozio di New York sulla Fifth Avenue che ha fatto impazzire generazioni di fanciulli e genitori. Chi andava alla Grande Mela con prole sapeva che era una tappa obbligata. Inaugurato nel 1870, chiuso per la concorrenza dell’online nel 2015 e riaperto con un altro proprietario al 30 di Rockfeller Plaza, Fao Schwarz sulla Fifth era una meraviglia da mozzare il fiato per gli italiani, fino agli anni Novanta non ancora abituati ai maxi store di balocchi.

Peluche, macchine, bambole, trattori, giochi elettrici, maschere e merchandising di film: ogni desiderio era esaudito. Lo stesso negozio è stato set di molti blockbuster sul grande schermo, da Mamma ho perso l’aereo a Big persino a Eyes Wilde Shut di Stanley Kubrick. Adesso Prénatal, già attivo nella distribuzione di giochi coi marchi Toys Center e King Jouet, ha firmato un accordo con la californiana ThreeSixty per aprire a Milano, entro il 2021, il primo flagship store Fao Schwarz dell’Europa continentale. Occuperà parte di un palazzo storico in piazza Cordusio: 600 metri quadrati su tre piani progettati per riprodurre la magia del famoso negozio newyorkese.

E così Cordusio diventa sempre più internazionale, abbandonando la compostezza del luogo di banche e affari per trasformarsi in frenetico polo dello shopping. Oltre ai due colossi Starbucks (caffè) e Uniqlo (fashion), hanno aperto negli ultimi anni Yamamay, Tom Hilfiger (in via Orefici), Orefici 11 con i marchi Supreme, Timberland, The North Face. Prénatal non ha specificato quale sarà l’immobile individuato ma sembra possa essere l’ex Unicredit, che si chiamerà The Medelan e dovrebbe aprire i battenti proprio nel 2021.

