Milano, il “Bosco Verticale” divorato da parassiti che arrivano dal Giappone: ecco cosa sta succedendo

Sos Bosco Verticale a Milano: è attaccato dai parassiti giapponesi, nome scientifico Popillia Japonica. Non si arresta l’invasione dei temuti insetti che divorano le foglie. L’allarme è scattato il 2 luglio.

E ogni giorno un nuovo esercito volante di parassiti fa temere il peggio per le povere piante. In allerta anche la Regione «Chiediamo a cittadini e agricoltori - ha dichiarato l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi - di non reperire e installare trappole in maniera autonoma e perché contengono attrattivi e rischiano di essere controproducenti».

Nel caso in cui gli attacchi siano considerati dai cittadini insopportabili «è possibile intervenire con trattamenti insetticidi abbattenti di libera vendita per uso non professionale». Tutte le informazioni utili al contenimento e al contrasto della Popillia Japonica possono essere reperite sul nuovo sito dedicato https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it. Come agiscono i parassiti? Prendono di mira una pianta e in pochissimo tempo scarnificano le foglie. Un disastro. Il parassito, diffuso in 53 Comuni della provincia di Milano (151 della Regione Lombardia), è arrivato in città e sembra inarrestabile.

