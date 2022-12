Milano, sciopero dai mezzi alla scuola, è rischio paralisi

di Simona Romanò

ll venerdì nero di Milano, che rischia la paralisi. Va in scena lo sciopero generale nazionale indetto da Cgil e Uil per protestare contro la legge di bilancio del governo Meloni, la cui approvazione ha scatenato una dura reazione dei sindacati. Tutto fermo.

RISCHIO CAOS Si bloccano i trasporti pubblici, il cui stop potrebbe creare i maggiori disagi non solamente per chi si reca al lavoro, ma anche per i tantissimi milanesi e pendolari in giro per lo shopping natalizio. Stop anche a taxi, auto Ncc, bus Autoguidovie. Non solo. Le proteste coinvolgono anche la scuola, la pubblica amministrazione, la sanità, le poste, fino ai benzinai delle autostrade. Si annuncia una mobilitazione di massa in un giorno a ridosso delle festività, quando Milano è in fermento e in molti decideranno di prendere la propria auto, formando ingorghi e code, per lo più nelle strade più attrattive.

TRAM & METRO Per le linee Atm, dice l’azienda, «lo sciopero può avere conseguenze sul servizio dalle 18 alle 22», mentre «i mezzi sono garantiti per tutto il resto della giornata». Quindi la città potrebbe restare senza metro in serata.

TRENI I primi a fermarsi - dalle 9 alle 13 - sono i ferrovieri, con possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in tutta la Lombardia. «Il servizio regionale, suburbano e aeroportuale possono subire variazioni e cancellazioni», annuncia Trenord (per info in tempo reale consultare sito). «Le fasce orarie di garanzia sono comunque garantire e, nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie», assicura poi l’azienda. A rischio anche i taxi e le auto a noleggio, entrambi dalle 9 alle 13. I dipendenti Italo, invece, incroceranno le braccia tra le 9 e le 17: «per diminuire i disagi» la stessa Italo ha pubblicato una lista delle corse garantite

SCUOLA E UFFICI PUBBLICI Niente lezioni contro la manovra del governo. Flc-Cgil e la Uil Scuola Rua della Lombardia fanno sapere che l’agitazione «sarà per l’intera giornata negli istituti pubblici e privati dell’istruzione e della ricerca». Dai nidi alle superiori, alle università. È possibile l’interruzione o il rallentamento dei servizi anche negli uffici pubblici e nelle poste.

CORTEO «Lo sciopero arriva dopo il rifiuto di ascoltare le precise proposte che sono state avanzate dai sindacati confederali», dicono dalla Cgil. «Una manovra contro il lavoro, sbagliata e da cambiare». Cgil e Uil hanno organizzato la manifestazione milanese in piazza Affari, a partire dalle 9.30.

