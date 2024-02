Trovato morto l'architetto scomparso a Milano: Marco Trampetti aveva 58 anni. Sul corpo nessuna traccia di violenza

È stato trovato morto in un corso d'acqua nella tarda serata dell'11 febbraio, a Milano, nei pressi del parco dei fontanili, dai carabinieri della Compagnia di Corsico con il supporto dei vigili del fuoco, il corpo di Marco Trampetti, l'architetto di 58 anni che era scomparso dopo essersi allontanato da casa, a Cesano Boscone, nel Milanese, il 4 febbraio.

Le ricerche si erano concentrate in quella zona dopo il ritrovamento della sua auto in via Quintino Sella, chiusa e senza segni di scasso. Sono intervenuti i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Milano e dall'analisi sul corpo del medico legale non sono state trovate tracce di violenza. Sarà comunque effettuata l'autopsia.

