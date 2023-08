Incidente stradale a Pavia: auto nel canale, morte due donne

di Redazione web

Due donne di 71 e 89 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 10, in Lomellina, sulla strada provinciale 52 nel tratto compreso tra Mede (Pavia) e Villa Biscossi (Pavia). L'auto condotta dalla 71enne, per cause ancora da accertare ha sbandato ed è uscita di strada ribaltandosi e finendo in un canale colmo d'acqua. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due donne.

I corpi sono stati estratti grazie ai vigili del fuoco

La polizia stradale ha subito avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. In meno di 24 ore sono state quattro le vittime della strada in provincia di Pavia. Ieri pomeriggio un 54enne di Belgioioso (Pavia) era morto schiantandosi in auto contro un trattore a Filighera (Pavia). Ieri sera un ciclista è stato travolto e ucciso da una vettura a Gravellona (Pavia) lungo la strada per Vigevano (Pavia).

Giovedì 31 Agosto 2023, 14:43

