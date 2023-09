Fabio trovato morto nella casa dell'amica. La ragazza di 25 anni è indagata ma non per omicidio Friggi aveva trascorso la notte in quella abitazione





È stata iscritta nel registro degli indagati la 25enne di Trivolzio (Pavia), nella cui abitazione lo scorso 18 agosto era stato trovato morto l'amico Fabio Friggi, 44 anni di Motta Visconti (Milano). Alla giovane, però, non è contestata alcuna ipotesi di omicidio, neppure preterintenzionale o colposo. La Procura di Pavia mantiene il più stretto riserbo: secondo un'indiscrezione circolata oggi, la 25enne potrebbe essere accusata di omissione di soccorso. Friggi aveva trascorso la notte a casa dell'amica. Il racconto della ragazza La ragazza ha raccontato di avere trovato il corpo dell'uomo in cortile, sostenendo che sarebbe caduto da una scala interna per trascinarsi poi fuori. L'abitazione resta sempre sotto sequestro. Si attendono i risultati delle analisi condotte nei giorni scorsi dal Ris. Sarà fondamentale anche l'esito finale dell'autopsia, che sembra aver escluso che la morte dell'uomo sia stata provocata dalla ferita riscontrata alla testa: un particolare che, se troverà conferma, potrebbe allontanare la pista dell'omicidio. Ma il giallo sulla morte di Fabio Friggi resta ancora di difficile soluzione. Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 21:55

