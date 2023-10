Elezioni suppletive Monza, risultati. Galliani verso la vittoria, affluenza flop al 19,23%

Elezioni suppletive per il Senato a Monza. Chiuse le urne, si apre lo spoglio. Nel collegio uninominale di Monza si elegge chi prenderà il posto al Senato di Silvio Berlusconi, l'ex premier e fondatore di Forza Italia deceduto lo scorso 12 giugno. Sono otto i candidati, fra questi l'ad del Monza Adriano Galliani per il centrodestra, Marco Cappato, sostenuto da una larga coalizione che include Pd, M5S e Radicali, e il sindaco di Taormina Cateno De Luca con il suo movimento 'Sud con Nord'.

Curiosità: nessuno dei tre candidati più conosciuti potrà votare, visto che Galliani e Cappato risiedono a Milano e De Luca in Sicilia. In corsa anche Lillo Massimiliano Musso per Forza del popolo, Giovanna Capelli per Unione popolare, Andrea Brenna per Democrazia e sussidiarietà, Domenico Di Modugno per il Partito Comunista italiano e Daniele Giovanardi per Democrazia sovrana popolare.

