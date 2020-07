Coronavirus in Lombardia, 55 contagi su quasi 10 mila tamponi. Tre i decessi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con 9.911 tamponi effettuati, sono stati 55 i positivi registrati in Lombardia (di cui 28 a seguito di test sierologici e 22 'debolmente positivì). Sono 22 i ricoverati in terapia intensiva (uno meno di ieri) e 159 negli altri reparti (-5). I decessi sono stati 3, per un totale di 16.778. Per quanto riguarda le province, 8 casi di positività sono stati registrati a Milano (3 in città), mentre sono stati 15 a Bergamo e 11 a Brescia.Milano (+20) di cui +13 a Milano città, Bergamo (+17), Cremona (+11), Brescia (+5), Mantova (+4), Varese (+4), Como (+4)Monza e Brianza (+2), Lodi (+1), Sondrio (+1), Pavia (0), Lecco (0).