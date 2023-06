Berlusconi testamento, la data dell'apertura: il rebus eredità e il ruolo di Marta Fascina

di Redazione web

I fratelli Berlusconi fanno quadrato, questa volta intorno a Fininvest, l'ammiraglia dell'impero di famiglia. Il testamento di Silvio, sembra questo il messaggio, non cambia le strategie e non muove gli assetti di governance. L'assemblea della holding si riunisce per approvare il bilancio 2022 e per rinnovare il cda nel segno della continuità, con Marina presidente e al suo fianco Piersilvio, Barbara e Luigi ma dovrebbe essere confermato anche Adriano Galliani.

La data dell'apertura del testamento

Esaurite le scadenze aziendali e assolti gli approfondimenti tecnici il notaio Arrigo Roveda convocherà gli eredi per l'apertura del testamento e secondo indiscrezioni lunedì potrebbe essere il giorno giusto, alla vigilia dell'atteso appuntamento annuale con la presentazione dei palinsesti Mediaset. Da capire il ruolo che avrà Marta Fascina.

L'assetto Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi

Un appuntamento dedicato alla televisione ma che si trasforma nell'occasione per Piersilvio di indicare la rotta della società.

Tornando all'assetto societario il Biscione è controllato attraverso una serie di 'scatolè, distinte solo da un numero. Le quattro che facevano direttamente capo a Silvio, e che domani parteciperanno all'assemblea attraverso il legale rappresentante, lo storico ragioniere contabile Giuseppe Spinelli, sono la Holding italiana prima (con il 17,15% del capitale), seconda (15,72%), terza (7,83%) e ottava (20,48%), a Marina appartiene la Holding italiana quarta (7,65%), a Piersilvio la Holding italiana quinta (7,65%) mentre Barbara, Eleonora e Luigi partecipano in parti uguali della Holding italiana quattordici che controlla il 21,42% di Fininvest. Da segnalare che nel frattempo i tre figli di Veronica si sono già riuniti mercoledì (anche se solo online) per l'assemblea della H14, la società nata da una scissione proporzionale e che ora porta in pancia le partecipazioni tech e nelle startup.

