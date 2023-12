Vivere l’attimo

di Flaminia Bolzan

«A metà strada tra il desiderio e il rimpianto, c’è un punto chiamato presente; bisognerebbe allenarsi a stare proprio lì, in equilibrio…». Inizio il salotto odierno con questa frase dello scrittore francese Sylvain Tesson perché voglio parlarti proprio di questo, del momento. Del presente. Dell’attimo. Dell’istante e dell’adesso. Quanto spesso ci scordiamo di viverlo a scapito di una proiezione nel futuro? O di un retro pensiero volto al passato? Il presente è l’unico tempo in cui esistiamo, eppure è quello meno considerato, siamo sempre più incapaci di dargli significato e valore. Non siamo per nulla allenati e anzi, al contrario, evitiamo spesso come la peste l’idea di fermarci in questo spazio fisico e mentale perché sostanzialmente lo temiamo anche un po’.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 06:00

