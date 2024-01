La realtà che vorreste

di Flaminia Bolzan

Il dramma di molti è che si ostinano a voler vedere la realtà non per ciò che è, ma per ciò che vorrebbero che fosse. C’è una differenza sostanziale che passa per un meccanismo psicologico basilare, l’idealizzazione. Dell’altro, ovviamente, e della situazione. Il presente non esiste, qualunque cosa è proiettata ad un immediato futuro e se ne fa una rappresentazione che quasi verrebbe voglia di chiedere dove proiettino quel film perché a quanto ti sembra dal trailer dei loro racconti parrebbe pure avvincente, salvo poi entrare in sala e rendersi conto dopo sei minuti scarsi che la sòla (per chi non masticasse il romanesco la sòla è l’equivalente della truffa) era dietro l’angolo.

