Il corteggiamento va preteso

di Flaminia Bolzan

Oggi vorrei che questo salotto diventasse un vero e proprio gioco di squadra. Ve lo dico in maniera molto secca perché altrettanto diretta è stata la mia riflessione a monte. In questo venerdì è necessario fare una sorta di riunione sindacale per stabilire degli standard minimi di qualità inerenti l’atteggiamento di chi ci dovrebbe corteggiare. Nemmeno a dirlo, il riferimento poco velato è al disimpegno di tutti quegli uomini che già di loro sono a volte poco brillanti, ma troppo spesso ormai scadono proprio ad un livello infimo. Questo accade nel momento in cui noi accettiamo passivamente pressoché qualsiasi cosa. Non ti invita a cena? Vabbè, che sarà mai.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA