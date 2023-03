di Redazione Web

Un uomo e una donna sono stati trovati privi di vita in un'abitazione in località il Piaggione, nel comune di Lucca. A dare l'allarme sembra sia stato un parente della donna, che avrebbe 60 anni. Sul posto i sanitari inviati dal 118 che non hanno potuto che constatare il decesso e i carabinieri.

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 20:31

