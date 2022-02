«I vax uccidono»: vandalizzato un hub vaccinale a Empoli. La rabbia della sindaca

Vandalizzato la scorsa notte, con scritte no vax, l'hub per la vaccinazione anti Covid di Empoli (Firenze). Lo riferisce su Facebook la sindaca della città Toscana, Brenda Barnini, postando le foto delle scritte. «I vax uccidono», le parole scritte con uno spray di colore rosso, a imbrattare l'entrata dell'hub vaccinale.

«Stanotte qualche cretino si è divertito a vandalizzare il nostro hub vaccinale in via Giuntini - scrive la sindaca - Da quando ha aperto il 26 aprile dello scorso anno in questa sede sono state somministrate 245.000 dosi di vaccino di cui 12.000 solo nell'ultimo mese. Questi numeri bastano da soli a ricordare che per fortuna la maggioranza dei cittadini ha deciso di combattere la pandemia e vaccinarsi a fronte di pochi invasati che continuano a farci perdere tempo».

Brenda Barnini rivolge poi «un grande grandissimo grazie a tutti gli operatori che si sono alternati ogni giorno per realizzare questo risultato straordinario» e «alla Fondazione Sesa per aver messo a disposizione gratuitamente i locali dell'hub». «Empoli - conclude - è questa, non certo quella di chi non ha niente di meglio da fare che dichiarare con lo spray rosso la propria ignoranza».

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA