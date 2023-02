Lite choc a cena, 14enne accoltella il nuovo fidanzato della madre (carabiniere) e lo colpisce con un casco: è grave

di Redazione web

Un ragazzo di 14 anni ha aggredito il nuovo compagno della madre, colpendolo al torace con un coltello e infierendo poi con un casco da motociclista. L'uomo, un carabiniere di 56 anni, è stato salvato dall'intervento dei vicini che hanno evitato guai peggiori, ma si trova adesso ricoverato in gravi condizioni. È successo vicino Grosseto.

La ricostruzione

L'aggressione è avvenuta giovedì intorno alle 20, in un agriturismo alle porte della città toscana, dove l'uomo e la compagna vivono da alcuni mesi, riporta Il Tirreno. Il figlio 14enne, che vive con il padre e non è in buoni rapporti con la madre, si era fermato per cena. Quando la donna si è allontanata, il giovane e il 56enne hanno cominciato a discutere. Prima con toni pacati, poi più animatamente.

Lo scontro, che nel frattempo da dentro a casa si è spostato in giardino, è divampato quando il 14enne si è scaraventato contro il carabiniere. A quel punto sarebbe cominciata la mattanza. In pochi minuti, oltre all'intervento dei vicini, arrivano carabinieri e ambulanza. L'uomo è stato trasportato all'ospedale in codice rosso ed è attualmente in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Il ragazzino, affidato alla Procura dei minori di Firenze, è stato arrestato e accusato di tentato omicidio. Sempre secondo alcune ricostruzioni, alla base della vicenda ci sarebbero rapporti familiari difficili, tra cui la separazione dei genitori, da cui il minore è stato molto provato.

