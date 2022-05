Firenze, la polizia municipale salva un capriolo ferito sul viadotto

Firenze, la polizia municipale salva un capriolo ferito. È accaduto ieri, sul viadotto Marco Polo, nei pressi del raccordo autostradale che dal casello dell'A1 porta al capoluogo toscano.

Leggi anche > Morto Paul Ginsborg, lo storico inglese aveva 76 anni: fu fra i fondatori del movimento dei "girotondi"

A raccontare la vicenda è stato Andrea Sedicini, vigile urbano e sindacalista dell'O.S.Po.L. La segnalazione era stata inviata dalla Centrale e l'agente aveva notato che il capriolo, nonostante una evidente ferita sul posteriore, stava cercando disperatamente di rialzarsi. Il rischio era che, nonostante ci fosse un Jersey in cemento a proteggere la corsia d'emergenza, l'animale potesse essere investito, costituendo anche un pericolo per i motociclisti.

«Alcuni curiosi si fermano e qualcuno ci regala un saccco di stoffa, così gli ho coperto gli occhi per tenerlo più tranquillo. Lui però continuava a muoversi e allora mi sono seduto con le gambe 'a ponte' sul suo corpo. Abbiamo fatto di tutto per salvarlo» - spiega il vigile urbano - «Dopo un'attesa, neppure troppo breve, è arrivato il personale veterinario. Probabilmente l'animale se la caverà, me lo auguro. Anche questa è Polizia Locale!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Maggio 2022, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA