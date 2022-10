Firenze, 91enne sorpreso dall'incendio in casa muore tra le fiamme

Le fiamme lo hanno colto di sorpresa e per lui non c'è stato scampo. La tragedia è avvenuta a Firenze dove un uomo è morto in casa sua non essendosi accorto in tempo dell'incendio che si era sprigionato nel suo appartamento.

La ricostruzione

Il dramma si è consumato nella serata di venerdì 22 ottobre in un condominio in via Arrigo Boito, non lontano dal Parco delle Cascine. La vittima del rogo è un pensionato, 91enne, che è rimasto sorpreso in casa dall’incendio senza nessuna possibilità di fuga. L’allarme è stato lanciato dai vicini intorno alle ore 21 quando hanno visto del fumo uscire dalle finestre dell’abitazione al quarto e ultimo piano del condominio.

I soccorsi

L'intervento sul posto dei soccorsi è stato immediato. Diverse squadre di vigili del fuoco si sono subito messe a lavoro e hanno subito fatto irruzione nella casa per trasportare l'uomo all'esterno dell'abitazione, ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Il personale del 118, accorso sul posto, ha provato tutte le manovre di rianimazione, ma poco dopo si sono dovuti arrendere e constatare il decesso dell’uomo dovuto alle esalazioni del fumo sprigionato dall’incendio in casa. Nel frattempo i pompieri hanno proseguito l’opera di spegnimento delle fiamme riuscendo a evitare la propagazione anche ad altre abitazioni. L'appartamento della vittima è stato comunque dichiarato inagibile in attesa di ulteriori verifiche anche sull’origine dell’incendio mortale.

