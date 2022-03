Firenze celebra la Giornata mondiale per l'autismo: «I mille cancelli di Filippo» in anteprima mondiale, il documentario per sensibilizzare

In occasione delle celebrazioni per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, che si terrà il 2 aprile 2022, dal Quartiere 4 di Firenze arriva quest’anno l’anteprima mondiale del documentario «I mille cancelli di Filippo», per la regia di Adamo Antonacci, che sarà presentato sabato 2 aprile alle ore 16.00, al cinema La Compagnia di Firenze.

Per l'occasione saranno presenti all'anteprima mondiale del film il sindaco del Comune, Dario Nardella, l’assessora all’Educazione e Welfare, Sara Funaro, il presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni, e l'assessore di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti. È prevista anche la presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. A presentare il film, insieme al protagonista Filippo Zoi, al regista, ai produttori e agli ospiti istituzionali, sarà Giancarlo Passarella. È previsto un videomessaggio di Alessandro Benvenuti ed è stato invitato anche Elio (delle Storie Tese).

Il film vede protagonista Filippo Zoi, ragazzo autistico di 25 anni. La sua più grande passione sono le migliaia di porte e cancelli che ha visto e disegnato nella sua vita e che elenca periodicamente ai suoi genitori: dai cancelli dell'infanzia, fino a quelli più recenti.

Inoltre, la sera di sabato 2 aprile, saranno illuminate di blu, colore simbolo dell’autismo, le sei porte storiche del Comune di Firenze, mentre, nelle sere del 1°, 2 e 3 aprile si vestiranno di blu anche la facciata della Chiesa dell’Isolotto e la BiblioteCaNova Isolotto.

«Le iniziative organizzate per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo hanno l’obiettivo di sensibilizzare e far riflettere i cittadini su questa sindrome - ha detto l’assessora Funaro - con la quale tante persone e le loro famiglie si trovano a convivere ogni giorno. Bambini, giovani, adulti che hanno bisogno del nostro sostegno per far fronte ai loro problemi e familiari per i quali è fondamentale l’orientamento e l’informazione su quali sono gli interventi e gli aiuti per le persone con autismo. Il nostro compito, insieme al mondo del volontariato e del Terzo settore, è aiutare chi ha disturbi dello spettro autistico a raggiungere l’autonomia personale e un buon livello della qualità di vita. Ancora una volta Filippo, giovane artista fiorentino, dà dimostrazione del suo grande talento. Dopo aver dato prova delle sue capacità di scrittore adesso indossa i panni dell’attore e sarà il protagonista del documentario ‘I mille cancelli di Filippo’, che racconta la sua creatività e la sua famiglia, riproponendo le reali dinamiche della famiglia Zoi».

«Continuiamo a parlare di autismo in occasione della Giornata mondiale dedicata a questa neurodiversità - ha aggiunto il presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni -. Lo facciamo illuminando di blu la nostra BiblioteCaNova e la Chiesa nello scenario della Nuova Piazza dell'Isolotto, il cuore pulsante del nostro quartiere. E lo facciamo soprattutto con un'anteprima cinematografica mondiale alla quale tengo molto. Filippo è un giovane artista del nostro territorio. Filippo è autistico. Vede la realtà in maniera diversa dalla nostra. E questa sua visione gli consente di creare disegni e opere di fantasia che inseguono le sue piccole grandi manie: dalle streghe, oggetto di una mostra nel Chiostro di Villa Vogel a ottobre scorso, alle porte e ai cancelli. Proprio da questa sua ‘passione/ossessione’ prende spunto ‘I mille cancelli di Filippo’, che documenta le problematiche quotidiane, spesso spiazzanti, la faticosa ricerca di un equilibrio, ma anche la capacità della famiglia di coinvolgere l'intera comunità, principalmente l’Isolotto, nella sua vita: perché nessuna famiglia è un'isola e di fronte alle difficoltà bisogna aprirsi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 14:56

