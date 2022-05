Albanese torna in Italia, scende dall'aereo e viene arrestato: doveva scontare 12 anni e mezzo in carcere

È tornato in Italia dopo molto tempo, ma deve scontare un ordine di esecuzione di pene concorrenti del tribunale di Milano per un totale di 12 anni e mezzo di reclusione, più oltre 17.000 euro di multa. Così la polizia di frontiera ha arrestato all'aeroporto di Pisa un 50enne dell'Albania durante controlli sui cittadini provenienti da Paesi extra Schengen.

La Polaria lo ha bloccato a un controllo di frontiera su un volo in arrivo da Tirana. È risultato che il 50enne albanese deve scontare condanne per vari reati tra i quali l'associazione per delinquere, il sequestro di persona e lo sfruttamento della prostituzione. Ora è nel carcere di Pisa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA