Veronica Panarello: oggi la sentenza della Cassazione. Chiesti 30 anni per l'omicidio del figlio Loris Stival

Veronica Panarello : è attesa per oggi la sentenza della Cassazione sulla condanna per la donna accusata di aver ucciso, cinque anni fa, il figlioletto di 8 anni, Loris Stival , a Santa Croce di Camerina. La condanna a 30 anni della donna è stata disposta in primo grado dal Gup di Ragusa, Andrea Reale, poi confermata dalla Corte d'assise d'appello di Catania nell'estate dello scorso anno. Il ricorso depositato nei mesi scorsi dal difensore, Francesco Villardita, rileva «l'illogicità» della sentenza di secondo grado, a partire dalla ricostruzione del delitto. : è attesa per oggisulla, cinque anni fa, il figlioletto di 8 anni,, a Santa Croce di Camerina. Ladella donna è stata disposta in primo grado dal Gup di Ragusa, Andrea Reale, poi confermata dalla Corte d'assise d'appello di Catania nell'estate dello scorso anno. Il ricorso depositato nei mesi scorsi dal difensore, Francesco Villardita, rilevadella sentenza di secondo grado, a partire dalla ricostruzione del delitto.

La conferma della condanna è stata chiesta dal pg della Cassazione.«Con motivazione congrua, sono state negate le circostanze attenuanti in favore della Panarello per l'assenza di resipiscenza, per la sua condotta processuale, per la gravità del delitto, e per l'occultamento del cadavere del piccolo Loris». Così il Pg della Cassazione Roberta Barberini ha chiesto ai supremi giudici di confermare il diniego di sconti di pena per Veronica Panarello. Ad avviso del Pg, non è «rilevante» la tesi difensiva che il delitto sia stato commesso d'impeto perché «rilevante è piuttosto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato». Sulla mancata individuazione del movente, il Pg ha ricordato che «l'accertamento della causale non è necessaria per stabilire la colpevolezza» . Il verdetto è atteso in serata.«In questo caso di omicidio non si vede come l'aspetto istrionico della personalità della Panarello abbia potuto incidere sulla capacità di intendere il disvalore dell'omicidio del suo bambino». Ha sottolineato il Pg della Cassazione Roberta Barberini nella sua requisitoria davanti alla Prima sezione penale della Suprema Corte. «Non c'è nesso tra i tratti istrionici e narcisistici della personalità di Veronica Panarello e il delitto del quale è accusata», ha aggiunto il Pg. «La chiamata in correità del suocero, è stato l'ennesimo tentativo si manipolazione messo in campo dalla donna», ha rilevato il Pg riferendosi alla calunnia ai danni di Andrea Stival, nonno del piccolo Loris.La vicenda giudiziaria per Veronica Panarello non si esaurirà comunque con la sentenza della Cassazione sul delitto e sull'occultamento di cadavere del bambino. Nei suoi confronti, infatti, sono pendenti. Il 26 novembre dovrà apparire davanti il Tribunale di Ragusa pernei confronti dell'ex suocero Andrea Stival, che ha accusato di essere l'autore materiale del delitto: avrebbe ucciso il nipote, è la sua ultima ricostruzione, perché Loris voleva rivelare al padre di una presunta relazione tra il nonno e la madre. Il 24 gennaio prossimo, davanti al Tribunale monocratico di Catania, comincerà ilche la donna ha rivolto al suocero a conclusione della lettura della sentenza con cui la Corte d'assise d'appello di Catania confermava quella di primo grado emessa dal Gup di Ragusa per il delitto commesso il 29 novembre 2014 a Santa Croce Camerina. «Sei contento? Sai cosa ti dico - gli urlò - prega Dio che ti trovo morto perchè altrimenti ti ammazzo con le mie mani quando esco...».