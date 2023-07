Trebbia, figlio fa il bagno nel fiume ma non riemerge: il padre si tuffa per salvarlo. Morti entrambi

di Redazione web

Padre e figlio di 60 e 25 anni, originari dello Sri Lanka, sono morti annegati nel pomeriggio nel fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. Con la famiglia stavano trascorrendo la calda giornata estiva in riva al fiume, nella zona di Perino: a un certo punto il figlio si è tuffato in acqua ma, non essendo più riemerso, il padre si è gettato anche lui per cercarlo.

Purtroppo entrambi sono morti annegati. I loro corpi sono stati trovati dai sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme al 118 e ai carabinieri.

Soccorsi inutili lungo il fiume Trebbia

Le due vittime sono rimaste disperse per circa un'ora e per recuperare i loro corpi si è reso necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna, giunti sul posto insieme ai colleghi del distaccamento di Bobbio e all’elicottero Drago. Oltre a loro anche l’eliambulanza proveniente da Parma, i soccorritori della Pubblica Assistenza di Travo, un’Automedica proveniente da Bobbio e i carabinieri di Bobbio. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 22:31

