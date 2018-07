Tragico incidente sulla provinciale a Dugenta: morta una 15enne e tre feriti

È di un morto e 3 feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto poco dopo le 12 e 30 di oggi lungo la provinciale che attraversa il territorio comunale di Dugenta in Campania, a pochissima distanza dal centro abitato. Ad avere la peggio una 15enne originaria di Cerreto Sannita, morta sul colpo, mentre risulterebbe ricoverata in codice rosso, in gravi condizioni presso il vicino ospedale di Sant’Agata De Goti, una 19enne di Limatola.



Ancora incerta la dinamica dell’accaduto. La macchina, guidata da un altro 19enne residente a Dugenta, sarebbe uscita fuori strada in circostanze ancora tutte da chiarire. Sul posto i carabinieri della locale stazione, coadiuvati dagli uomini della compagnia di Montesarchio, e i sanitari del118.

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:33