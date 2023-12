Terremoto a Orvieto, scossa 3.6 sentita anche a Viterbo, Siena e Terni: sospeso spettacolo teatrale al Mancinelli

di Redazione web

Terremoto a Orvieto. Scossa di magnitudo 3.6 registrato nella serata di mercoledì (ore 21,06) nella zona di Allerona, sentita anche a Viterbo, Siena e Terni.

Ad Orvieto era in corso uno spettacolo al teatro Mancinelli, la prima di "Anatra all'Arancia" con Emilio Solfrizi, e in seguito alla scossa tutti gli spettatori sono stati fatti precauzionalmente uscire. Tra loro anche la sindaca Roberta Tardani che ha deciso per il rinvio della rappresentazione.

Al momento non risultano danni e vigili del fuoco hanno reso noto che alla sala operativa non è pervenuta alcuna richiesta di intervento o di informazioni. Ulteriori verifiche sul territorio saranno comunque svolte nelle prossime ore.

