Terremoto, nuova scossa sull'Etna: paura a Catania e sulla costa orientale

Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:24

, torna la paura sull'Etna, a Catania e nella Sicilia orientale. Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata dall'Istituto nazionale di vulcanologia alle 12.54. la profondità di soli 4 km ha fatto sì che l'evento sia stato avvertito chiaramente tra la popolazione nel capoluogo Catania e in tutti i comuni della costa come Giarre e Acireale. Epicentro a un chilometro da Ragalna. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose.