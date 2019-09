Tentato stupro alla Notte bianca, arrestato un 37enne. «È entrato in auto e l'ha spogliata e palpeggiata»

Ventenne ubriaca dopo la disco: lui la palpeggia e tenta un rapporto orale

Si era, e un uomo aveva: è successo all'alba del 15 settembre scorso dopo la Notte bianca a Nuoro. E oggi è stato arrestato l'uomo che aveva tentato lo stupro su una ragazza in piazza Su Connottu, nel pieno centro della città: si tratta di un, accusato di violenza sessuale e che si trova ora ai domiciliari.La donna, dopo avere trascorso la nottata in compagnia di amici, si era addormentata all'interno della sua auto a piazza Su Connottu. L'uomo, approfittando del fatto che il veicolo non era stato chiuso a chiave, è entrato nell'abitacolo, ha afferrato la donna per il collo, le hapalpeggiandole il seno e lasciando sul corpo ematomi. La donna si è, poi aveva presentato denuncia.La misura cautelare è stata emessa dal Gip di Nuoro su richiesta della Procura, dopo che la Polizia di Stato erano riusciti ad individuarlo grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Le indagini della Squadra Mobile hanno chiuso il cerchio quasi subito grazie ai racconti fatti dalla ragazza e dai testimoni e alle immagini delle telecamere della zona hanno immortalato l'uomo mentre scappava.