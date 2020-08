Altri 400 euro di reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà. In una nuova bozza aggiornata del decreto agosto, ancora suscettibile di modifiche, compare la misura, per la quale si potrà fare richiesta entro il 15 ottobre. I beneficiari riceveranno un assegno di 400 euro: si tratterebbe della terza tranche dopo le due disposte dal decreto rilancio di 400 euro ciascuna.



Tasse sospese durante lockdown si pagano in 2 anni Le tasse sospese nei mesi del lockdown non andranno più saldate entro la fine dell'anno ma in due anni, con 24 rate mensili. Lo prevede la nuova bozza del decreto agosto, ancora suscettibile di modifiche, che non sposta il primo appuntamento col fisco previsto per il 16 settembre. Le rate però saranno molto più leggere perché da 4 diventano 24. A essere diluiti sono i versamenti di tasse, contributi e ritenute previsti per marzo, aprile e maggio.



Altri 200 milioni ai Comuni, una nuova quota di Reddito di emergenza, norme su Air Italy e il rifinanziamento di strade sicure fino a fine emergenza. Sono alcune delle novità della nuova bozza di decreto agosto, che vede salire da 91 a 103 gli articoli, rispetto alle prime versioni del testo. Nella bozza viene recepita l'intesa sulla proroga del blocco dei licenziamenti siglata ieri nel governo ma alcune norme sono ancora da completare, per altre compaiono solo i titoli. Il Consiglio dei ministri per il varo del testo, ipotizzato alle 13, non è ancora convocato.

