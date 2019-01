Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2019 08:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si chiamava Giorgio, era di Taranto e anche lui, come altri bimbi sfortunati, ha lottato come un leone per guarire. Ma Giorgio non ce l’ha fatta. Sulla pagina Facebook dell’associazione “Genitori Tarantini” la notizia che lascia tutti senza parole: “Un altro cuoricino ha smesso di battere, un’altra vita non sarà più”. Il piccolo Giorgio si è arreso al cancro. Purtroppo non sono bastate le cure dei medici.“Oggi per noi è una giornata di lutto - si legge nel messaggio - e tutta la città, domani, oltre alle fabbriche dovrebbe fermarsi. Non dobbiamo abituarci a queste notizie, non è umano”.