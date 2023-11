Detenuto decide di impiccarsi in cella, gli agenti lo salvano ma viene portato in ospedale: potrebbe aver riportato danni cerebrali

di Redazione web

Una morte eventata qeulla che stava per avvenire a Verona. Un detenuto della Casa circondariale di Montorio è stato salvato dalla Polizia Penitenziaria dal tentativo di togliersi la vita impiccandosi in cella. L'episodio si è verificato ieri sera nella VI Sezione detentiva di Montorio. «Solo grazie al tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria - aggiunge Capece - che lo ha soccorso con immediato massaggio cardiaco e intervento degli infermieri e medico di guardia, il detenuto si è ripreso: contestualmente, sono arrivati i soccorsi del 118 e l'uomo attualmente è in ospedale. Non si possono escludere danni del tipo cerebrale».

L'intervento del personale

La notizia è riportata dal segretario del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, Donato Capece: «Il personale di Polizia Penitenziaria che ha avuto un comportamento esemplare e professionale, degno di una valutazione lodevole.

