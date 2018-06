Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PELLESTRINA - Sub "fantasma" tra Ca' Roman e Pellestrina: scattano le ricerche ma del presunto scomparso nessuna traccia. Sabato sera dopo le venti sono stati ritrovati un fucile subacqueo e altro materiale da sub sui "murazzi" che collegano le due isole, ma del proprietario neppure l'ombra. Eppure c'era anche una boa di segnalazione posizionata a una decina di metri dalla riva con i cavi attorcigliati: questi indizi hanno fatto pensare che effettivamente qualcuno si fosse immerso ma che si potesse essere trovato in difficoltà. A quel punto sono scattate le ricerche, con l'impiego dei mezzi della Capitaneria di porto e dei vigili del fuoco, ricerche riprese anche questa mattina con il supporto del nucleo sommozzatori dei pompieri, ma senza esito alcuno.Alle tredici la decisione di sospendere l'intervento anche sulla base del fatto che non si sia registrata alcuna denuncia di scomparsa. Fra le ipotesi più probabili quella che l'attrezzatura appartenga a unche, forse disturbato, è risalito e scappato in tutta fretta abbandonando sul posto gli "attrezzi da lavoro".